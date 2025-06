Blitz notturno nel bosco a Cadorago | un arresto e due stranieri irregolari fermati

Un blitz notturno nel cuore del bosco di Cadorago ha portato a un arresto e al fermo di due stranieri irregolari, in un'operazione orchestrata dai carabinieri di Cermenate con il supporto dello squadrone cacciatori di Sardegna. Una notte intensa, durante la quale i militari hanno smantellato un insediamento illegale, confermando l'impegno delle forze dell'ordine nel ripristinare la sicurezza e la legalitĂ sul territorio. La lotta contro il degrado e il crimine continua con determinazione.

Nella serata del 4 giugno 2025, i carabinieri della stazione di Cermenate, con il supporto dello squadrone cacciatori di Sardegna, hanno effettuato un'operazione nel bosco di Cadorago, luogo noto per la presenza di spacciatori e bivacchi abusivi. I militari hanno sorpreso tre uomini di origine.

