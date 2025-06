Blitz nei boschi dello spaccio | arrestato pusher con 25 chili di droga e 100mila euro in contanti

Un blitz della Polizia di Stato di Busto Arsizio ha smantellato un importante punto di spaccio nei boschi, arrestando un trafficante marocchino di 22 anni con 25 chili di droga e 100mila euro in contanti nascosti nel divano di casa. Questa operazione si inserisce in un'ampia strategia di contrasto allo spaccio organizzato che minaccia la sicurezza della provincia di Varese. La lotta contro il traffico di droga continua con determinazione e successo.

Busto Arsizio (Varese) – Blitz della Polizia di Stato di Busto Arsizio per contrastare lo spaccio nei bosch i. Gli investigatori hanno arrestato un trafficante marocchino di 22 anni sequestrando 21 chili di cocaina e 4 di hashish, oltre a 100mila euro in contanti che il pusher aveva nascosto nel divano di casa. L'operazione nasce dal monitoraggio delle aree boschive che in tutta la provincia di Varese sono teatro di s paccio organizzato. In quella fase dell'indagine gli investigatori hanno notato il 22enne avere diversi contatti con i piccoli spacciatori della zona. L'uomo è stato quindi pedinato sin nel Lodigiano dove aveva la sua base. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it