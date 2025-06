Blitz della Squadra Mobile | droga e contanti in casa scatta l’arresto

Un'azione tempestiva e mirata della Squadra Mobile di Avellino ha portato all'arresto di un uomo di 60 anni, trovato in possesso di cocaina e ingenti quantità di denaro contante. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati 11 involucri di droga e provenienze illecite, evidenziando come le forze dell'ordine continuino a presidiare il territorio contro lo spaccio. La lotta alla droga si conferma una priorità, con risultati concreti e immediati che fanno la differenza.

Nell'ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in stato di arresto in flagranza un 60enne trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina. In particolare, a seguito di un controllo e alla successiva perquisizione a carico dell'uomo, venivano rinvenuti nella sua abitazione 11 involucri termosaldati contenenti cocaina, già pronti per essere posti in commercio, nonché 520 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell'attività di spaccio.