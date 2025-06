Blitz alla Fontana di Trevi Assolta attivista aretina di Ultima Generazione

La recente assoluzione dei nove attivisti di Ultima Generazione, tra cui l'aretina Beatrice Pepe, segna una svolta importante nel panorama delle proteste ambientali in Italia. Dopo il blitz alla Fontana di Trevi dello scorso maggio, il tribunale di Roma ha decretato l’innocenza, pronunciando un "Il fatto non sussiste". Un verdetto che rafforza il diritto di manifestare per un futuro sostenibile e apre nuove riflessioni sul ruolo della protesta civile nel nostro Paese.

di Luca Amodio AREZZO "Il fatto non sussiste". Si è chiuso così, con l’assoluzione piena, il processo che vedeva imputati nove attivisti di Ultima Generazione per il blitz dello scorso maggio alla Fontana di Trevi. Tra loro anche l’aretina Beatrice Pepe, classe 2000, laureata in Scienze Politiche ed ex attivista del movimento. Il tribunale monocratico di Roma, giudice Alfonso Sabella, ha accolto la richiesta della Procura e stabilito che non ci sono stati danni al bene culturale. Riconosciuta anche la particolare tenuità del fatto per il primo capo di imputazione. Quel giorno gli attivisti versarono un liquido nero a base di carbone vegetale nell’acqua della fontana, srotolando uno striscione con la scritta "non paghiamo il fossile" e urlando "Il nostro Paese sta morendo". 🔗 Leggi su Lanazione.it