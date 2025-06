Blessed Beer Forlì vincono il campionato di basket amatoriale Csi 2024 25

Sono i Blessed Beer Forlì i campioni del campionato di basket amatoriale Csi 202425, dopo oltre 400 gare disputate dalle 35 formazioni partecipanti. Il titolo è stato conquistato battendo in finale per 66-65 la Pallacanestro Cesena, confermando il dominio in una stagione che ha visto la formazione forlivese chiudere con una sola sconfitta sulle ventotto gare disputate. Un gruppo storico e consolidato, che da anni disputa questo torneo, che quest’anno ha fatto il salto di qualità grazie alla guida tecnica di coach Enrico Ronci e all’innesto di due assoluti fuori categoria come l’ex Artusiana e Virtus Imola Alessandro Nucci e il play Fabio Bergantini (ex AICS e Sant’Agata). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Blessed Beer Forlì vincono il campionato di basket amatoriale Csi 2024/25

Mini film Cesena Basket vs Blessed Beer