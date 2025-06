Black Panther 3 Ryan Coogler anticipa il ruolo di Denzel Washington

Ryan Coogler, regista di Black Panther 3, svela un entusiasmante retroscena: sogna di includere Denzel Washington nel suo universo Marvel. Durante il podcast 7PM in Brooklyn, ha commentato le recenti dichiarazioni di Washington durante il tour di “Il Gladiatore II”, esprimendo il desiderio di collaborare con l’attore premio Oscar. Un’ammissione che accende le aspettative dei fan e promette emozionanti sviluppi. Ma quali ruoli potrebbe interpretare Washington? La risposta potrebbe sorprendere...

Ryan Coogler conferma di avere in mente un ruolo per Denzel Washington in Black Panther 3. Durante un’apparizione al podcast 7PM in Brooklyn, a Coogler è stato chiesto direttamente dei commenti fatti da Washington durante il tour promozionale di “Il Gladiatore II”. Il regista ha rivelato di sperare davvero di lavorare con l’attore premio Oscar nel Marvel Cinematic Universe. Coogler ha dedicato un po’ di tempo a parlare della sua storia personale con Denzel Washington, spiegando come sia abbastanza fortunato da considerare l’icona di Hollywood come “ parte della famiglia “. Sperava di collaborare con Washington ed è entusiasta di poterci lavorare insieme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Black Panther 3, Ryan Coogler anticipa il ruolo di Denzel Washington

