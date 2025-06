Black Panther 3 | Denzel Washington confermato nel cast

Il mondo Marvel si prepara ad un nuovo capitolo epico: Black Panther 3 sta prendendo forma e, tra le sorprese più attese, c’è la conferma che Denzel Washington farà parte del cast. Ryan Coogler, regista e mente creativa dietro il progetto, ha rivelato in un podcast come abbia scritto un ruolo appositamente per l’attore premio Oscar. La suspense cresce: cosa riserverà questa nuova avventura ai fan? Restate sintonizzati per scoprire i dettagli esclusivi.

Il regista Ryan Coogler ha confermato di essere a lavoro su Black Panther 3, ma anche di aver scritto un ruolo per Denzel Washington. Nel corso di un podcast 7PM in Brooklyn con Carmelo Anthony, dove ha partecipato per parlare di I Peccatori ma anche dei suoi prossimi progetti, il prolifico regista Ryan Coogler si è ritrovato a rispondere ad alcune domande su Black Panther 3, ed in particolare sul coinvolgimento del premio Oscar Denzel Washington. “ È un gran casino. Davvero, amico. Tutto questo, tutto quanto detto sopra, amico “, ha affermato Coogler quando gli è stato chiesto delle voci, confermando di essere a lavoro su un ruolo specifico e a un personaggio specifico per Washington in Black Panther 3. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Black Panther 3 | Denzel Washington confermato nel cast

