Black Box - La scatola nera stasera su Rai4 | trama e cast del thriller ad alta quota

Se amate il brivido dell’altezza e la suspense che tiene il fiato sospeso, non potete perdervi questa sera su Rai4 "Black Box - La scatola nera". Primo episodio del ciclo "Thriller ad alta quota", il film di Yann Gozlan vi trasporterà tra cieli tempestosi e segreti nascosti, con un cast stellare guidato da Pierre Niney. Preparatevi a un viaggio emozionante tra mistero e adrenalina, perché il suspense è assicurato fino all'ultima scena.

Una pellicola ad alta tensione tra cielo e terra: stasera su Rai4 Black Box - La scatola nera, il film che apre il ciclo 'Thriller ad alta quota' con una trama avvincente e un cast guidato da Pierre Niney. Questa sera, sabato 7 giugno, alle 21:20 su Rai 4, prende il via il nuovo ciclo 'Thriller ad alta quota' con la messa in onda del film Black Box - La scatola nera, pellicola francese del 2021 diretta da Yann Gozlan. Un thriller coinvolgente e ricco di tensione che porta lo spettatore nel cuore di un'indagine su un disastro aereo misterioso e carico di ombre. La trama: tra mistero e ossessione Tutto ha inizio quando l'Atrian-800, in volo da Dubai a Parigi, precipita sulle Alpi dell'Alta Savoia, provocando oltre 300 vittime. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Black Box - La scatola nera stasera su Rai4: trama e cast del thriller ad alta quota

