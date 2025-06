Black Box – La scatola nera | la storia vera dietro il film

Scopri la vera storia dietro il coinvolgente thriller francese "Black Box – La scatola nera". Diretto da Yann Gozlan, il film ci porta nel cuore di un'indagine mozzafiato che mescola giallo e dramma paranoico, rivelando i segreti nascosti dietro un disastro aereo misterioso. Un viaggio tra tensione psicologica e realtà, in cui ogni dettaglio può cambiare le sorti delle indagini e delle vite coinvolte...

Black Box – La scatola nera è un thriller francese del 2021 diretto da Yann Gozlan che si distingue per la sua tensione psicologica e il forte ancoraggio alla realtà. Il film si muove tra le coordinate del giallo investigativo e del dramma paranoico, seguendo le vicende di Mathieu Vasseur, un giovane e brillante analista di incidenti aerei incaricato di indagare su un misterioso disastro che coinvolge un volo commerciale. La sua missione consiste nel ricostruire ciò che è accaduto ascoltando i dati registrati nella scatola nera dell’aereo, ma man mano che l’indagine procede, le sue scoperte mettono in discussione le versioni ufficiali e lo spingono in una spirale di ossessione e pericolo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it