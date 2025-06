Bivacchi liti in strada e ubriachezza molesta | non solo stranieri tra i denunciati c' è anche un comasco

La movida comasca si fa più sicura grazie a un’azione decisa delle forze dell’ordine, che hanno emesso tre ordini di allontanamento per bivacchi, liti in strada e ubriachezza molesta. Non solo stranieri, ma anche cittadini locali coinvolti, tra cui un comasco. Un segnale forte che dimostra come il rispetto delle regole sia fondamentale per vivere una città più ordernata e accogliente. La lotta contro comportamenti indesiderati continua con determinazione, per il benessere di tutti.

Nel pomeriggio di giovedì 5 giugno la polizia di Stato di Como ha emesso tre ordini di allontanamento dal centro cittadino in base al regolamento di polizia urbana. I provvedimenti sono scattati nell'ambito di un'attività di controllo del territorio mirata a garantire il rispetto delle regole e.

