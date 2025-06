Biomedicale le aziende sanitarie modenesi in visita al Tecnopolo e all’ITS di Mirandola

Mercoledì 28 maggio, le aziende sanitarie modenesi hanno preso parte a una visita istituzionale presso il Tecnopolo TPM Mario Veronesi e l'ITS biomedicale di Mirandola. Un momento di confronto e innovazione che ha rafforzato la collaborazione tra le realtà locali, promuovendo sinergie per lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia nel settore sanitario. Questa visita rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più integrato e tecnologicamente avanzato per il sistema sanitario modenese.

Mercoledì 28 maggio, presso il Tecnopolo TPM Mario Veronesi e l’ITS biomedicale di Mirandola, si è svolta una visita istituzionale congiunta da parte del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena, Mattia Altini, e del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Biomedicale, le aziende sanitarie modenesi in visita al Tecnopolo e all’ITS di Mirandola

