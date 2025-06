Bimbo di 9 mesi resta grave indagini serrate | ascoltati il padre la madre e il suo nuovo compagno

Un caso che ha sconvolto la piccola comunità di Villammare. Il neonato Pietro, di soli nove mesi, resta in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Santobono di Napoli, mentre le indagini si fanno serrate. Sono stati ascoltati il padre, la madre e il nuovo compagno per fare luce su quanto accaduto. La speranza e la preoccupazione si intrecciano in attesa di ulteriori sviluppi.

Sono ancora critiche le condizioni del piccolo Pietro, il neonato di appena nove mesi ricoverato in terapia intensiva all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, con una prognosi che resta riservata. Il bambino, originario di Villammare, frazione costiera di Vibonati, è stato trasferito.

