Bimbo di 9 mesi in pericolo di vita al Santobono | si ipotizza la Sindrome da Scuotimento

In un momento di grande preoccupazione, un bambino di soli 9 mesi si trova in condizioni critiche al Santobono di Napoli. Ricoverato con gravi lesioni cerebrali e fratture, è al centro di indagini che sospettano la sindrome da scuotimento, una condizione neurologica devastante. Restate aggiornati su questa delicata vicenda: il vostro supporto e l’informazione sono fondamentali. Abbonatevi a DayItalianews per non perdere nessuna novità .

ABBONATI A DAYITALIANEWS Condizioni gravi e prognosi riservata. Restano estremamente critiche le condizioni del bambino di 9 mesi attualmente ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo, originario di Vibonati (Salerno), ha riportato gravi lesioni cerebrali e diverse fratture, la cui origine è ancora al centro delle indagini. Tra le ipotesi più accreditate figura la “sindrome da scuotimento”, una grave condizione neurologica che potrebbe essere stata causata da movimenti bruschi. Il neonato era stato inizialmente trasportato all’ospedale di Sapri lo scorso 28 maggio, da cui era stato dimesso con una semplice prescrizione di antibiotico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bimbo di 9 mesi in pericolo di vita al Santobono: si ipotizza la “Sindrome da Scuotimento”

In questa notizia si parla di: Mesi Santobono Bimbo Pericolo

Bambino di 9 mesi in ospedale con fratture: trasportato in elisoccorso al Santobono - Un dramma che colpisce il cuore della nostra comunità : un bambino di soli 9 mesi è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso al Santobono-Pausilipon di Napoli, dopo aver subito gravi fratture all’ospedale di Sapri.

#Vibonati - Bambino di 9 mesi del salernitano trasferito d’urgenza al #Santobono di #Napoli per gravi fratture. È in pericolo di vita,indagano i carabinieri http://nanotv.it #Cronaca #Bambini #Ospedale #NanoTV Partecipa alla discussione

Il bimbo di 9 mesi al Santobono ancora in pericolo di vita. Ipotesi “sindrome da scuotimento” - Restano critiche le condizioni del bambino di 9 mesi ricoverato al Santobono di Napoli; il piccolo ha diverse fratture e gravissime lesioni cerebrali la ... fanpage.it scrive

Bimbo di 9 mesi in condizioni critiche, indagini in corso - Restano estremamente critiche le condizioni del piccolo Pietro, il neonato di appena nove mesi ricoverato in terapia intensiva all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, con una prognosi che resta s ... Segnala ansa.it

Bimbo di 9 mesi in fin di vita, il medico: "Frattura del femore e lesioni cerebrali" |VIDEO - Il piccolo è stato operato al Santobono di Napoli ed è in condizioni molto gravi. Non sono chiare le origini dei traumi riportati ... Lo riporta napolitoday.it