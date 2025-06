Bimbo di 9 mesi in condizioni critiche indagini in corso | cranio fratturato e altre lesioni

La vicenda del piccolo Pietro, un neonato di appena nove mesi ricoverato in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santobono di Napoli, ha sconvolto la comunità. Trasportato d’urgenza in eliambulanza dopo aver subito gravi lesioni, tra cui una frattura cranica, il suo quadro clinico rimane estremamente delicato e in continua evoluzione. La famille e gli operatori sanitari attendono con trepidazione sviluppi positivi, mentre le indagini sui dettagli dell’accaduto sono ancora in corso.

Restano estremamente critiche le condizioni del piccolo Pietro, il neonato di appena nove mesi ricoverato in terapia intensiva all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, con una prognosi che resta riservata. Il bambino, originario di Villammare, frazione costiera di Vibonati, nel Salernitano, è stato trasferito d'urgenza in eliambulanza giovedì scorso, dopo un primo intervento salvavita effettuato dai medici dell'ospedale di Sapri. È stato proprio presso il presidio ospedaliero saprese che il neonato è giunto in condizioni disperate: in coma profondo, disidratato e con evidente ipotonia muscolare.

