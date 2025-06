Bimba di pochi mesi trovata morta a Villa Pamphili Poco distante il cadavere di una donna

Una scena sconvolgente scuote Roma: a Villa Pamphili, nel cuore della capitale, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di una bambina di pochi mesi e di una donna avvolta in un sacco nero. Un orrore che lascia sgomenti e solleva domande inquietanti sulla sua provenienza e sulle cause di questa tragedia. La città si stringe nel dolore, mentre le autorità avviano le indagini per fare luce su questo enigma straziante.

Orrore a Roma: i corpi di una bimba e di una donna, quest'ultimo avvolto in un sacco nero, sono stati trovati nel pomeriggio di sabato a Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bimba di pochi mesi trovata morta a Villa Pamphili. Poco distante il cadavere di una donna

In questa notizia si parla di: Bimba Villa Pamphili Donna

L’ultima abitante di Villa Omodei: "Il grande orto e il profumo di pane. Da bimba il giardino era il mio regno" - Nella quiete di Villa Omodei, tra orti rigogliosi e il dolce aroma di pane appena sfornato, si cela una storia di eredità e memorie che attraversa generazioni.

Orrore a Roma nel parco Villa Pamphili.Una bimba di pochi mesi trovata morta nei pressi di una siepe,sul braccio segni di trauma.Poco distante anche il cadavere di una donna coperto da un sacco. Il corpicino della neonata scoperto tra i rovi. Partecipa alla discussione

Bimba di pochi mesi trovata morta a Villa Pamphili. Poco distante anche il cadavere di una donna - Orrore a Roma: i corpi di una bimba e di una donna, quest'ultimo avvolto in un sacco nero, sono stati trovati nel pomeriggio di sabato a Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi della Capitale.Il corpici ... Segnala msn.com

Neonata trovata morta a Villa Pamphili di Roma. A pochi metri il cadavere di una donna in un sacco nero - Il corpicino di una bimba di circa 5-7 mesi era nascosta sotto una siepe, sul lato di via Leone XIII. A dare l’allarme alcuni passanti. Gli investigatori hanno poi scoperto la seconda salma ... quotidiano.net scrive

Orrore a Villa Pamphili: trovati il cadavere di una bimba di pochi mesi e, in un sacco, il... - AGI - È giallo a Villa Pamphili, terzo parco pubblico di Roma, dove nel pomeriggio sono stati trovati il corpo senza vita di una bimba e, in un sacco nero, il corpo di una donna. Il ritrovamento del c ... Riporta msn.com