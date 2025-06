Bimba di due anni salva il padre in crisi ipoglicemica | “Sapeva esattamente cosa fare grazie a un gioco”

Una storia incredibile di coraggio e intelligenza: Zab, una bambina di soli due anni, ha salvato il padre durante una grave crisi ipoglicemica grazie alle nozioni apprese giocando. Il suo gesto, immortalato in un video virale, dimostra quanto sia fondamentale un’educazione familiare mirata e coinvolgente. Un esempio toccante di come l’amore e l’attenzione possano fare la differenza nelle situazioni di emergenza. Continua a leggere per scoprire come questa piccola eroe ha fatto la sua parte.

Zab, una bimba di due anni, ha salvato il papĂ durante una crisi causata dal diamete, somministrandogli le compresse di glucosio necessarie a farlo riprendere. Il gesto, ripreso in un video diventato virale, ha dimostrato l'importanza di un’attenta educazione familiare. I genitori, entrambi infermieri, le avevano insegnato a riconoscere l’emergenza attraverso il gioco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

