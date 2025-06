Bimba di 5 mesi trovata morta a Villa Pamphili choc a Roma | il corpicino tra i rovi Sembrava un bambolotto

Una tragica scoperta scuote Roma: a Villa Pamphili una neonata di circa 5 mesi è stata trovata senza vita tra i rovi, il suo corpicino ricordava un bambolotto. Un episodio straziante che solleva molte domande e sconvolge l’intera comunità. La polizia sta indagando per fare luce su questa drammatica vicenda, mentre il dolore e la solidarietà si diffondono tra i residenti. Che cosa nasconde questo inquietante episodio?

