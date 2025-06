Bimba di 5 mesi trovata morta a Villa Pamphili a pochi metri di distanza una donna senza vita in un sacco nero

Una tragedia sconvolge Roma: a Villa Pamphili, nel cuore della città, è stata trovata senza vita una neonata di circa 5 mesi, avvolta in un sacco nero. La scoperta ha suscitato sgomento e domande sulla sicurezza e sul dolore nascosto dietro questa terribile vicenda. Ancora da chiarire le cause di questa immane perdita, ma le autorità continuano le indagini per fare luce su questa drammatica vicenda.

Orrore a Roma, a Villa Pamphilj, dove nel tardo pomeriggio è stato trovato il corpicino di una neonata. Dalle prime informazioni sembra che la piccola avesse circa 5 mesi. Si tratterebbe. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bimba di 5 mesi trovata morta a Villa Pamphili, a pochi metri di distanza una donna senza vita in un sacco nero

