Bimba di 11 anni colpita da un proiettile mentre cammina in strada

Una tragedia sfiorata a Striano: una bambina di 11 anni, mentre si recava dalla zia, è stata colpita da un proiettile. Un episodio che lascia sgomenti e solleva molte domande sulla sicurezza nei quartieri. Mentre le indagini sono in corso, la comunità si stringe intorno alla giovane vittima, sperando che possa rimettersi presto. La vicenda ci ricorda quanto sia importante vigilare e proteggere i nostri bambini in ogni momento.

Stava raggiungendo a piedi la casa della zia, a pochi passi dalla propria abitazione, quando ha avvertito un forte dolore all’addome. È accaduto intorno alle 18 di ieri in via Sarno II traversa, a Striano, dove una bambina di 11 anni è rimasta ferita da un colpo esploso - secondo i primi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bimba di 11 anni colpita da un proiettile mentre cammina in strada

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Anni Bimba Colpita Proiettile

Accadde oggi: 14 maggio, una bimba di 5 anni diventa mamma - Il 14 maggio 1939, un evento straordinario e controverso scosse il mondo: Lina Medina, una bambina di soli cinque anni, divenne mamma.

Sarno, bambina di 11 anni colpita all’addome da un proiettile di carabina - È accaduto per strada, mentre la piccola andava a casa della zia. Prognosi di dieci giorni Acquisite le immagini della videosorveglianza ... Segnala napoli.repubblica.it

Bimba colpita in testa da un proiettile mentre gioca in un parco, choc a Livorno. I genitori: «Vogliamo sapere chi è stato» - Una vicenda assurda, quella avvenuta la sera del 1 luglio in un parco pubblico del quaritere "Corea", a Livorno: una bambina di 11 anni è stata colpita alla testa da un proiettile vagante ... Lo riporta ilmessaggero.it

Bambina di 11 anni colpita da un proiettile di gomma: dopo giorni di mal di testa la scoperta choc - Ora le indagini stanno cercando il responsabile che ha sparato il colpo che solo per puro caso non ha provocato seri danni all'11enne Ha rischiato molto la bambina di 11 anni, che sabato scorso è ... Scrive leggo.it

È fuori pericolo la bimba colpita alla testa da un proiettile