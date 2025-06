Bijol sul futuro | Mi sento pronto allo step successivo! Le idee dell’Inter

Jaka Bijol guarda con entusiasmo al suo futuro: pronto per il prossimo passo e aperto a nuove sfide. Dopo aver suscitato interesse, tra cui l’Inter, ora la sua attenzione si concentra sulle opportunità che si presentano. Con la determinazione di chi vuole crescere e migliorare, Bijol si prepara ad affrontare un nuovo capitolo della sua carriera, lasciando spazio alle sorprese e alle possibilità che il mercato gli riserva. Il suo futuro? È ancora tutto da scrivere.

Jaka Bijol si è espresso sul suo futuro, sottolineando come ogni ipotesi sia attualmente sul tavolo: l’Inter, un tempo vicina al calciatore, sembra avere ora altri piani. IL FUTURO – Jaka Bijol ha rilasciato un’intervista al portale Gianlucadimarzio.com in merito agli scenari futuri legati alla sua situazione di mercato. Il calciatore dell’Udinese, in passato accostato anche all’Inter, si è così espresso sul punto: «Il Milan sulle mie tracce? Parliamo di una squadra veramente grande. Però adesso non voglio parlarne, il mio focus va sulla partita con la Bosnia. Sono solo voci e in Italia ce ne sono sempre tante. 🔗 Leggi su Inter-news.it