Bijol Juventus il difensore si mette sul mercato | Mi sento pronto per il salto Se ho una preferenza? Vi dico che… La rivelazione del centrale sloveno

Jaka Bijol, la giovane stella slovena dell'Udinese, apre le porte al grande salto: il difensore si mette sul mercato e accende l'interesse della Juventus e di altri top club italiani e internazionali. Con un futuro tutto da scrivere, Bijol non nasconde la propria ambizione di emergere tra i protagonisti del calcio europeo. La sua rivelazione potrebbe cambiare gli equilibri di mercato: scopriamo insieme quale potrebbe essere la sua prossima tappa.

Bijol Juventus, lo sloveno esce allo scoperto e si mette sul mercato: la rivelazione sul futuro tiene in gioco anche i bianconeri, ecco perché. Intervistato dai microfoni di gianlucadimarzio.com, Jaka Bijol, difensore dell’ Udinese, nonché obiettivo del calciomercato Juve, ha parlato in questi termini di un suo possibile passaggio in un top club italiano. I bianconeri, insieme al Milan, alla Roma e alla Premier League, sono state “avvisate” così: RESTARE IN SERIE A – « Mi vuole il Milan? Parliamo di una squadra veramente grande. Però adesso non voglio parlarne, il mio focus va sulla partita con la Bosnia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bijol Juventus, il difensore si mette sul mercato: «Mi sento pronto per il salto. Se ho una preferenza? Vi dico che…». La rivelazione del centrale sloveno

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Juventus Difensore Mette Mercato

Tah Juventus: quella big europea è pronta a sferrare il colpo decisivo, ma la decisione spetterà al giocatore. Cosa filtra sul futuro del difensore tedesco - La Juventus è vicina a concretizzare il colpo difensivo tanto atteso, con il Bayern Monaco pronto a presentare un'offerta decisiva per Jonathan Tah.

Mercato Juve: possibile addio per Di Gregorio che piace a Roma e Inter - Il classe 2006 è un obiettivo dei bianconeri per puntellare la retroguardia ma la concorrenza è agguerrita. Oltre al Milan di Massimiliano Allegri, stando agli ultimi rumor di mercato anche l'Inter ... Scrive it.blastingnews.com

Chi è Leonardo Balerdi, il difensore argentino che piace alla Juventus - Leonardo Balerdi, capitano del Marsiglia, è il nuovo obiettivo di mercato della Juventus. Perché tutti in bianconero vogliono il difensore. Riporta msn.com

La prime mosse della Juve sul mercato dopo l’addio a Giuntoli: Renato Veiga rispedito al Chelsea - La Juventus salva solo in parte il mercato di Giuntoli fatto tra gennaio e l’estate. Dei diversi giocatori in prestito oneroso solo Renato Veiga non resterà saltando anche il Mondiale per Club. Da fanpage.it

Finale di Champions league #calcio #championsleague #inter