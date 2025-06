Bijol Inter il difensore dell’Udinese riaccende le voci sul suo futuro | Mi sento pronto per…

Jaka Bijol, il solido difensore dell'Udinese, riaccende le speranze di un grande trasferimento. Dopo stagioni di eccellenza con i friulani, il suo commento al ritiro della Nazionale lascia intendere che si sente pronto per affrontare nuove sfide in club di élite. Con tanti top club italiani e non interessati a lui, sembra proprio che quest’anno possa essere quello decisivo per il suo grande salto.

Bijol Inter, tanti i club sul difensore sloveno che ha commentato le voci dal ritiro della sua Nazionale. Il giocatore si è detto pronto per il salto in una big. Dopo svariate stagioni di ottimo livello con l’ Udinese, Jaka Bijol sembra pronto al grande salto in una big. Ormai da diverse sessioni di calciomercato il difensore sloveno viene accostato ai top club del nostro campionato, ma questo sembrerebbe essere l’anno buono per lasciare il Friuli. È stato lo stesso Bijol a commentare le voci sul suo futuro – che lo accostano al Milan e alla Roma, ma anche all’ Inter – in un’intervista concessa a gianlucadimarzio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bijol Inter, il difensore dell’Udinese riaccende le voci sul suo futuro: «Mi sento pronto per…»

