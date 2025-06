Bijol avvisa sul’Udinese | Mi sento pronto per uno step in avanti nel calcio non si sa mai

Jaka Bijol, il solido difensore dell’Udinese, si sente pronto a fare il grande salto nel calcio che conta. Con le sue parole, ha mandato un messaggio chiaro alle big italiane e alle sirene della Premier League: è arrivato il momento di dimostrare tutto il suo valore in un top club. La partita è aperta, e il suo futuro si gioca adesso: quale sarà la sua prossima destinazione?

Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, è pronto per uno step in avanti: Juve, Milan e Roma lo cercano in Serie A, anche in Premier ha richieste: le sue parole Intervistato dai microfoni di gianlucadimarzio.com, Jaka Bijol, difensore dell’Udinese ha parlato in questi termini di un suo possibile passaggio in un top club italiano. Juve, Milan, Roma e Premier League, sono state “avvisate” così: di seguito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bijol avvisa sul’Udinese: «Mi sento pronto per uno step in avanti, nel calcio non si sa mai»

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Udinese Pronto Step Avanti

Probabili formazioni Juve Udinese, Tudor pronto a cambiare modulo! Ballottaggio in attacco: le ultimissime idee del mister - Le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juve e Udinese rivelano un Tudors pronto a rivoluzionare il modulo.

Dopo 3 stagioni all’Udinese, Jaka Bijol si è detto pronto a lasciare il club e provare una nuova esperienza altrove: quale squadra di Serie A dovrebbe farci un pensiero? #cronachedispogliatoio #bijol #udinese Partecipa alla discussione

Udinese avanti con Gotti, pronto un biennale - Avanti con Luca Gotti. Fumata bianca in casa Udinese sulla guida tecnica per la prossima stagione. Dopo la giornata convulsa di ieri, in cui ci sono stati più incontri, nella tarda serata è ... Come scrive repubblica.it

UDINESE - Bijol sul suo futuro: "Vorrei una nuova avventura" - Dopo tre stagioni all'Udinese, Jaka Bijol ha le idee chiare sul suo futuro ed è pronto a cambiare aria. "Se mi vedo ancora in bianconero? Sinceramente no - ha spiegato a Telefriuli -. Vorrei fare uno ... Riporta napolimagazine.com

Udinese, Bijol: "Inter in estate? Sono sicuro che qualcosa arriverà e si farà uno step avanti" - Jaka Bijol, difensore centrale dell'Udinese, ha parlato in conferenza ... Sono sicuro che in estate qualcosa arriverà e farà uno step in avanti". Da calciomercato.com

Udinese-Milan Story