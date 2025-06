Biblioteca Comunale di Amorosi terzo incontro del ciclo Letture in movimento

Vivi il fascino delle parole e scopri come la letteratura possa diventare uno spazio condiviso. Oggi pomeriggio, alle 18:00, la Biblioteca Comunale di Amorosi ospita il terzo appuntamento del ciclo “Letture in movimento”, con il prof. Felice Casucci come ospite speciale. Un’occasione imperdibile per immergersi in dialoghi stimolanti su come i libri uniscano e arricchiscano le nostre comunità. Non mancate!

Tempo di lettura: < 1 minuto Oggi pomeriggio, sabato 7 giugno, alle ore 18.00, la Biblioteca Comunale “Carmen Romano” di Amorosi, presso Palazzo Maturi in Piazza Umberto I, presenterà il terzo incontro del ciclo “Letture in movimento ” dal titolo “Letteratura: spazio personale e collettivo”. Ospite il prof. Felice Casucci, assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo della Regione Campania. L’ evento, patrocinato dalla Provincia di Benevento, mirerà a configurare la letteratura come uno spazio tanto generale quanto proprio, dove le esperienze individuali e le riflessioni collettive si intrecciano e si arricchiscono a vicenda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Biblioteca Comunale di Amorosi, terzo incontro del ciclo “Letture in movimento”

