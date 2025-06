Bianchi | L’obiettivo del Torino deve essere l’Europa non è impossibile Sorpreso dall’addio di Vanoli serviva una cosa

Rolando Bianchi, ex attaccante del Torino, analizza la stagione dei granata con una visione lucida e determinata. Dopo l’addio di Vanoli, l’obiettivo Europa non è più un sogno irraggiungibile: serve continuità e solidità per risalire la china. La squadra ha tutte le carte in regola per sorprendere e conquistare posti prestigiosi. Ma cosa serve davvero per raggiungere questo traguardo? Scopriamolo insieme.

Le parole di Rolando Bianchi, ex attaccante del Torino, sulla stagione dei granata dopo l’addio di Vanoli e l’obiettivo Europa Rolando Bianchi, ex attaccante del Torino ha parlato a Tuttosport del momento dei granata. COSA SERVIREBBE – «Dare continuità è fondamentale, un aspetto basilare anche per sostenere i risultati del campo. Il grande Milan, mi piace sempre portare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bianchi: «L’obiettivo del Torino deve essere l’Europa, non è impossibile. Sorpreso dall’addio di Vanoli, serviva una cosa»

