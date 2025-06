Bezhani Juventus | quale ruolo avrà in bianconero? Emergono nuovi dettagli sul suo approdo in dirigenza La situazione

Viktor Bezhani si appresta a entrare ufficialmente nella famiglia Juventus, suscitando grande interesse tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo aver lavorato al Tolosa sotto la guida di Damien Comolli, ora si prepara a ricoprire un ruolo di fondamentale importanza in bianconero. Ma quale sarà esattamente la sua funzione? Scopriamo insieme tutti i dettagli sull’imminente approdo di Bezhani in dirigenza, un tassello chiave nel progetto di rafforzamento della società.

Bezhani Juventus: quale ruolo avrà in bianconero? Svelati tutti i dettagli sul suo approdo in dirigenza. La situazione. L'edizione odierna di Tuttosport ha posato la lente d'ingrandimento sull'imminente approdo di Viktor Bezhani nella dirigenza della Juventus. La sua figura è stata fortemente voluta da Damien Comolli, che ha lavorato con lui al Tolosa. Quale ruolo avrà Bezhani a Torino? Quello di capo dell'area scouting, andando così a rinforzare l'assetto dirigenziale bianconero. CHI E' VIKTOR BEZHANI, NUOVO CAPO SCOUT DELLA JUVENTUS

