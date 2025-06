bevagna centinaia di firme contro la chiusura della filiale di intesa sanpaolo

A Bevagna, l’onda di solidarietà cresce con centinaia di firme contro la chiusura della filiale Intesa Sanpaolo, simbolo di un legame forte con il territorio. La mobilitazione cittadina, guidata dalla sindaca Annarita Falsacappa, mira a preservare un servizio fondamentale per la comunità. La voce dei cittadini si fa sentire: ora l’obiettivo è convincere la banca a ripensarci, perché il cuore di Bevagna batte più forte che mai.

Centinaia di firme raccolte a Bevagna per scongiurare la chiusura della filiale cittadina di Banca Intesa Sanpaolo in piazza Filippo Silvestri. In questi giorni la sindaca di Bevagna, Annarita Falsacappa, ha provveduto a inviare la raccolta firme alla Direzione di Banca Intesa Sanpaolo.