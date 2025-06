Beukema o Scalvini per la difesa del Napoli Per Ndoye molto difficile Di Marzio

Il mercato del Napoli si infiamma tra desideri e difficoltà: Beukema o Scalvini per rafforzare la difesa, mentre Ndoye resta un obiettivo complicato. Gianluca Di Marzio fa il punto sulla situazione, svelando i primi contatti ufficiali con il Bologna per Beukema e le sfide di prezzo. La scelta tra i due talenti si prospetta cruciale, e l’incertezza sul futuro di Ndoye rende tutto ancora più avvincente. La strategia del club azzurro si prepara a decollare.

Gianluca Di Marzio fa il punto sul mercato del Napoli. Di Marzio a Speciale Calciomercato dichiara che oggi c’è stato il primo contatto ufficiale tra il Napoli e il Bologna per Beukema. «Ma il prezzo è alto, il Bologna ha già dimostrato con Calafiori e Zirkzee di saper vendere». Ha poi aggiunto che «il Napoli prenderà un difensore tra Beukema e Scalvini a seconda delle condizioni, delle richieste, degli ingaggi, perché fin qui la Juventus non ha dato apertura a vendere Gatti ( Schira invece di Gatti scrive che il rinnovo Juve è stato congelato da Comolli ). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Beukema o Scalvini per la difesa del Napoli. Per Ndoye molto difficile (Di Marzio)

In questa notizia si parla di: Napoli Beukema Marzio Scalvini

