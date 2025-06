Beukema Inter il centrale spinge per l’addio al Bologna | Voglio sentire l’inno della Champions ogni anno

L'attenzione dei tifosi nerazzurri si accende su Sam Beukema, giovane difensore olandese al centro di un duello di mercato tra Inter e Napoli. Dopo una stagione intensa e ricca di sfide, il nome di Beukema sta dominando le news del calciomercato, con l’obiettivo di rafforzare la difesa e portare entusiasmo anche in futuro. L’addio al Bologna e il desiderio di sentire ogni anno l’inno di Champions sono ormai sogni che si intrecciano con questa avventura.

Beukema Inter, rimane un obiettivo di mercato nerazzurro. I meneghini dovranno vedersela con il Napoli, nel frattempo l’olandese ha rilasciato un’interessante intervista. Dopo il duello che ci ha accompagnato lungo tutto il corso del campionato appena concluso, Inter e Napoli si sfideranno anche sul calciomercato. Entrambe le squadre, infatti, sembrano interessate a Sam Beukema, difensore classe 1998 di proprietà del Bologna. L’olandese interessa da tempo ai nerazzurri, la cui priorità nel reparto arretrato sembrerebbe però essere Giovanni Leoni. Nel frattempo, allora, si sarebbero inseriti i partenopei. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Beukema Inter, il centrale spinge per l’addio al Bologna: «Voglio sentire l’inno della Champions ogni anno»

