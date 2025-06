Beukema entusiasta del Bologna | Champions e Coppa Italia che emozione! Sogno la Nazionale e un grande futuro

Beukema, cuore pulsante del Bologna, si lascia travolgere dall’entusiasmo: tra Champions e Coppa Italia le emozioni sono alle stelle! Il suo sogno di indossare la maglia della Nazionale si fa sempre più concreto, alimentato da un futuro ricco di promesse. Circondato dalle voci di mercato, il centrale non smette di credere nei propri obiettivi e in una carriera ricca di successi. La passione e la determinazione sono il suo motore: il meglio deve ancora venire.

