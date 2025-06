Beukema apre al Napoli? L’annuncio del difensore fa sognare i tifosi

L’annuncio di Sam Beukema al Napoli sta facendo sognare i tifosi partenopei: il difensore del Bologna, protagonista di una stagione da ricordare e vincitore della Coppa Italia, potrebbe presto vestire la maglia azzurra. Con l’interesse di Antonio Conte e le sue prestazioni in costante crescita, il suo arrivo potrebbe rivoluzionare la linea difensiva partenopea. È il momento di credere che il sogno possa diventare realtà.

Il difensore del Bologna ha rilasciato delle dichiarazioni che potrebbero aprire nuovi scenari: i tifosi partenopei sognano Sam Beukema è in cima alle richieste di Antonio Conte per la difesa. Il centrale del Bologna è reduce da una stagione importantissima in rossoblù, dove ha conquistato anche la Coppa Italia. Un rendimento importante il suo, che ha attirato l'attenzione di diversi top club, tra cui appunto quello del patron De Laurentiis. Per rinforzare il reparto arretrato, l'olandese corrisponde all'identikit perfetto di quello che cerca il mister salentino. A 26 anni ha la maturità giusta per un salto di qualità così importante.

