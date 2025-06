Bertolucci | Nella nuova era del tennis il mondo invidia l' Italia

Nella nuova era del tennis, l’Italia brilla come mai prima d’ora, lasciando il mondo in ammirazione. Bertolucci, leggenda azzurra, sogna una finale tutta italiana al Roland Garros: “Sarà il delitto perfetto,” dice con entusiasmo. Intanto, Sinner si prepara a sfidare Alcaraz, regalando emozioni e speranze ai tifosi italiani. La racchetta è in mano ai nostri campioni: il futuro del tennis italiano è più luminoso che mai.

