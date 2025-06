Bertolucci choc su Musetti | Lo sappiamo tutti…

Paolo Bertolucci sorprende tutti con parole di grande fiducia su Musetti, sottolineando la sua crescita e il suo potenziale di grande campione. In diretta su SkySport 24, l’ex tennista ha evidenziato come l’azzurro abbia dimostrato un talento enorme, fermandosi al momento giusto e mostrando di essere pronto per conquistare uno Slam. La strada verso la vetta sembra ormai tracciata: Lorenzo, sei pronto a scrivere il tuo nome nella storia?

"Al di là del risultato, quello che è importante è che Musetti ancora una volta abbia fatto vedere la qualità del suo tennis che è grande, anzi enorme": Paolo Bertolucci lo ha detto in diretta su SkySport 24 commentando il ritiro dell'azzurro nel quarto set contro Carlos Alcaraz. Secondo l'ex tennista, l'italiano "si è fermato per tempo in questa semifinale. Lorenzo è pronto per giocare una finale e alzare un trofeo dello Slam, ormai ci siamo. Quando arrivi con continuità in semifinale, in finale e via dicendo, quando questi obiettivi li centri a ogni torneo, prima o poi ci arrivi fino in fondo.

