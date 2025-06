Bertola Juventus il difensore svincolatosi dallo Spezia può trasferirsi in Serie A! Nuovi contatti con quel club | novità

Bertola, il promettente difensore svincolatosi dallo Spezia, potrebbe presto tornare in Serie A, con nuovi contatti in corso con la Juventus. La sua disponibilità e le recenti novità sul mercato alimentano l’attenzione dei tifosi bianconeri, che sperano di accogliere un talento in crescita. Le trattative sono in fase avanzata e tutto lascia pensare a un possibile trasferimento imminente: il futuro di Bertola si delinea sempre più in bianconero.

sul futuro del centrale. Tra i difensori accostati al calciomercato Juventus nel corso di queste ultime settimane c’era anche Bertola, centrale che si è svincolato dopo la fine della sua esperienza con lo Spezia. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Orazio Accomando ci sarebbero stati dei nuovi contatti tra l’entourage del calciatore e l’ Udinese, che potrebbe sbaragliare la concorrenza e portarlo in Serie A. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bertola Juventus, il difensore svincolatosi dallo Spezia può trasferirsi in Serie A! Nuovi contatti con quel club: novità

Calciomercato: possibile sfida tra Juventus e Atalanta per Bertola, difensore dello Spezia - Juventus e Atalanta starebbero seguendo il difensore classe 2003 dello Spezia Nicolò Bertola. L'alto rendimento fornito fin qui dal giocatore in Serie B (22 partite quest'anno con 3 gol e 2 ... Secondo it.blastingnews.com

Juve, Paganini: 'In difesa si pensa di puntare al doppio colpo Tomori e Bertola' - Secondo Paganini il ds Cristiano Giuntoli potrebbe tentare l'acquisto dell'esperto Fikayo Tomori del Milan e del giovane Nicolò Bertola ... Juventus non ha ricevuto offerte . Una volta ... Si legge su it.blastingnews.com

L’affaire Bertola. Atalanta in pressing sul giovane difensore - Niccolò Bertola ... difensore centrale che, quasi certamente, non sarà Daniele Rugani, al netto di accostamenti del giocatore al club bianco arrivati in concomitanza con l’interesse della Juve ... Da lanazione.it