Bersani dalla piazza Pro Pal | qui anche per i referendum video FdI | Una schifezza per eludere il silenzio elettorale

Pierluigi Bersani torna sotto i riflettori, questa volta con un intervento che ha scatenato più domande che risposte. La sua presenza in piazza, in un periodo delicato come quello dei referendum, ha sollevato polemiche e dubbi sulla reale motivazione dietro la sua partecipazione. Tra confusione e accuse di eludere il silenzio elettorale, il dibattito si infiamma: è davvero un messaggio forte o solo un tentativo di attirare l’attenzione?

Pierluigi Bersani, il vecchio smacchiatore di giaguari, è tornato a ruggire in piazza, stavolta con un messaggio piuttosto confuso. Per dirla con Antonio Di Pietro, un altro formidabile creatore di metafore “terra terra”, «Che ci azzecca» la manifestazione per la popolazione di Gaza con i cinque quesiti referendari promossi dalla Cgil? Nulla ovviamente. Tanto che, Nicola Procaccini ha dedicato un post indignato alla questione #Bersani che si fa intervistare al corteo per #Gaza agghindato col cappello che invita a votare Sì ai #referendum di domani, è una schifezza morale e legale. Morale perché si strumentalizza il dramma palestinese, di cui evidentemente a Bersani, Conte, Schlein e Fratoianni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bersani dalla piazza Pro Pal: qui anche per i referendum (video) FdI: “Una schifezza per eludere il silenzio elettorale”

