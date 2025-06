Bergamo il messaggio prima della tragedia | Elena ormai l’ho ammazzata se trovo il coraggio lo faccio anch’io

Una volta ancora, il dramma si consuma nel silenzio prima della catastrofe: a Bergamo, un messaggio lascia intravedere l’orrore imminente e la spirale di violenza che ha portato alla tragedia. Le parole di un uomo sconvolto svelano una realtà cruda e inquietante, in un contesto che ci invita a riflettere sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza di genere. È fondamentale non ignorare mai i segnali di allarme, affinché tragedie come questa diventino solo triste ricordo.

Un altro femminicidio, questa volta a Bergamo, dove un uomo di 54 anni si è tolto la vita dopo aver sparato alla moglie per gelosia: era convinto avesse una relazione con un altro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bergamo, il messaggio prima della tragedia: “Elena ormai l’ho ammazzata, se trovo il coraggio lo faccio anch’io”

Cene, spara alla moglie e si toglie la vita. Prima un messaggio: “La uccido” - Omicidio-suicidio nella Bergamasca. Rubens Bertocchi, 55 anni, ha prima ucciso la compagna, Elena Belloni, di quattro anni più giovane. Poi ha rivolto la pistola (regolarmente detenuta) verso di sé e ... Lo riporta msn.com

Tragedia a Cene: uccide la moglie e poi si toglie la vita - Un uomo di 55 anni si sarebbe tolto la vita oggi, giovedì 5 giugno a Cene in via Fanti dopo aver ucciso la moglie. Ancora frammentarie le informazioni, secondo le prime testimonianze l’uomo si… Leggi ... Segnala informazione.it

Tragedia di Cene: «A casa teneva la pistola sempre smontata» - LE TESTIMONIANZE. Bertocchi pensava che la moglie Elena lo tradisse: almeno due o tre colpi hanno raggiunto la donna al petto. Una persona vicina alla famiglia: «L’arma mai intera per evitare che i ... Lo riporta ecodibergamo.it

