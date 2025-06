Bergamo Garibaldi e il bimbo che spara | esplode la polemica

statua di Garibaldi, creando un momento di grande confusione e polemiche. La scena, apparentemente innocente, ha scatenato reazioni contrastanti tra cittadini e autorità, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sui limiti della fantasia dei più piccoli. Un episodio che ci invita a riflettere su come interpretare gesti innocenti in contesti pubblici così simbolici. Ma cosa si nasconde veramente dietro questa insolita scena?

Un bambino sulle spalle di Garibaldi che mima il gesto della pistola con la mano: di fronte a questa scena, al centro della Rotonda dei Mille, nel cuore della città di Bergamo, i passanti si sono spaventati e hanno chiamato la polizia per lanciare l'allarme. "Venite alla svelta, potrebbe cadere”, questo il tenore delle telefonate. In realtà, però, quello non era un ragazzino in carne e ossa che, non si sa come, era riuscito ad arrampicarsi sulla statua: quella che si sono trovati davanti turisti e residenti era invece un'installazione dell'artista padovano Maurizio Cattelan. L'opera, intitolata "One", vede un bambino, con maglietta rossa e pantaloni beige, seduto a cavalcioni sulle spalle della statua di Giuseppe Garibaldi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it