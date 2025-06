Bergamo all’ospedale Papa Giovanni 19 nati in 24 ore

Un incredibile record di nascite scuote Bergamo: 19 neonati in 24 ore, tra cui due gemellari, superando la media di 11. La sospensione del punto nascita di Ponte ha influito sull’aumento, mettendo alla prova il personale dell’Ospedale Papa Giovanni. Il direttore Carnelli commenta: «Un picco importante che dimostra la forza e la dedizione del nostro team». Un evento che rimarrà nella storia locale, testimoniando la resilienza e la capacità di adattamento delle strutture sanitarie bergamasche.

RECORD. Tra giovedì e venerdì 17 parti (due gemellari). La media è di 11. L’aumento dovuto anche alla sospensione del punto nascita di Ponte. Il direttore Carnelli: «Picco importante che ha messo alla prova il nostro personale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, all’ospedale «Papa Giovanni» 19 nati in 24 ore

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Bergamo Ospedale Papa Giovanni

Ragazzi On the Road entra nell’ospedale di Bergamo: nuove esperienze post-incidente - "Ragazzi On the Road" entra nell'ospedale di Bergamo per offrire nuove esperienze post-incidente, riflettendo sulla realtà senza filtri di chi affronta sfide inaspettate.

Un’alleanza nazionale che parte dai territori per cambiare la salute pubblica in Italia e in Europa. È questo il senso della Rete italiana obesità, lanciata all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal vicepremier Antonio Tajani Partecipa alla discussione

Fadl, bambino palestinese che abbiamo salvato a #Gaza e curato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mi ha accolto con un “Grazie Italia” e regalandomi un tricolore da lui disegnato. Caro Fadl, sono io a ringraziare te. Che Dio benedica la tua vita! Partecipa alla discussione

Bergamo, all’ospedale «Papa Giovanni» 19 nati in 24 ore - RECORD. Tra giovedì e venerdì 17 parti (due gemellari). La media è di 11. L’aumento dovuto anche alla sospensione del punto nascita di Ponte. Il direttore Carnelli: «Picco importante che ha messo alla ... Lo riporta ecodibergamo.it

All’ospedale di Bergamo trapianto multiplo da record: «Ora sono tornato a vivere» - «AL PAPA GIOVANNI» . Lucio Tiberi ha ricevuto cinque organi in un’operazione. Unico caso in Italia nel 2024. Dopo quasi 10 mesi di ricovero il rientro a casa. Riporta ecodibergamo.it

Bergamo, dottoresse cinesi per tre mesi all'ospedale Papa Giovanni - In reparto potranno osservare i processi e le attività fino a fine agosto, sempre affiancate da colleghi dell’ospedale bergamasco. Riporta bergamo.corriere.it

Una sofferenza mai vista, nostro mantra era salvare Bergamo: parla il primario del pronto soccorso