beppe magi lascia k sport montecchio gallo nuovo allenatore della vigor senigallia

Il mondo del calcio regionale è in fermento: Beppe Magi lascia il K Sport Montecchio Gallo e si prepara a guidare la Vigor Senigallia, portando con sé esperienza e passione. Nel frattempo, si susseguono le voci di cambiamenti anche al Fossombrone, dove Michele Fucili potrebbe essere sostituito da nomi di grande spessore come Gastone Mariotti o Mauro Antonioli. La stagione promette emozioni e novità che terranno tutti con il fiato sospeso.

Ufficiale il divorzio tra l'allenatore Beppe Magi e la società K Sport Montecchio Gallo. Magi verrà annunciato a breve come nuovo mister della Vigor Senigallia. Si dividono le strade anche tra il Fossombrone e l'allenatore Michele Fucili (manca solo l'ufficialità), per la sostituzione del tecnico metaurense in questo momento circolano due nomi: Gastone Mariotti e Mauro Antonioli (dal gennaio 2004 alla guida della Vigor Senigallia). Ritornando al K Sport si vocifera che per la panchina i più gettonati siano Clementi (ex Vigor Senigallia) e Giuliodori (ex Castelfidardo) ma nella giornata di ieri si è aggiunto un nome nuovo, quello di Stefano Protti ex Sammaurense (serie D, girone D) e in passato anche alla guida della Fermana.