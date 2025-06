Benevento arrestato per furto aggravato e indebito utilizzo di carte

Un episodio che scuote la tranquillità di Benevento: un 35enne finisce in manette per furto aggravato e uso illecito di carte di credito. La vicenda, conclusa il 4 giugno grazie all’intervento tempestivo dei militari dell’Arma, ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. La vicenda si inserisce in un quadro di crescente attenzione alla sicurezza urbana, sottolineando l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nel proteggere cittadini e patrimoni.

Tempo di lettura: 2 minuti Un arresto per furto aggravato e indebito utilizzo di carte. L'episodio si è concluso nel tardo pomeriggio del 4 giugno, quando i militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Benevento, nei confronti di un 35enne residente nel capoluogo sannita, già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, grazie alle tempestive e accurate indagini dei militari dell'Arma è accusato di essersi reso responsabile del furto aggravato su autovettura e dell'indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante.

In questa notizia si parla di: Benevento Furto Aggravato Indebito

