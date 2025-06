Benessere per la solidarietà in movimento due giorni di sport e divertimento per Joy for Children

Benessere per la solidarietà in movimento è un appuntamento imperdibile che unisce sport, divertimento e impegno sociale sotto il cielo di Galati Mamertino. Nei giorni 13 e 14 giugno, questa due giorni sarà un’occasione per promuovere la prevenzione e la salute, coinvolgendo tutta la comunità in un evento dal forte valore solidale. Un’occasione speciale per fare del bene, vivere momenti di allegria e rafforzare il senso di solidarietà tra tutti i partecipanti.

