Bene confiscato alla camorra affidato all' associazione che difende le tartarughe | FOTO

Bene confiscato alla camorra affidato all’associazione che difende le tartarughe, il simbolo di una rinascita e di speranza. Un importante traguardo per la lotta alla criminalità organizzata e la tutela ambientale arriva dal Comune di Sessa Aurunca e dall’Ente Parco Regionale di Roccamonfina e Foce del Garigliano. Grazie a una virtuosa sinergia tra istituzioni e associazioni, un bene confiscato alla camorra, ubicato...

