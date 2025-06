Belve Crime | tutti gli ospiti di Francesca Fagnani nella prima puntata

Cresce l’attesa per Belve Crime, il nuovo spin-off di Francesca Fagnani che promette di svelare i retroscena più controversi delle vicende giudiziarie più discusse. Con il suo stile inconfondibile, la conduttrice intervisterà protagonisti e protagonisti di storie intense, portando lo spettatore nel cuore di casi che hanno scosso l’Italia. Quando va in onda Belve Crime di Francesca...

Cresce l’attesa per Belve Crime, il nuovo programma di Francesca Fagnani che rappresenta uno spin-off del fortunatissimo Belve. La trasmissione sarà, come di consueto, caratterizzata da interviste realizzate dalla giornalista e conduttrice. I protagonisti però non saranno personaggi del mondo dello spettacolo, ma persone che sono state al centro di vicende giudiziarie molto discusse e della cronaca. Quando va in onda Belve Crime di Francesca Fagnani. L’appuntamento è per martedì 10 giugno 2025 quando andrà in onda la prima puntata di Belve Crime. La trasmissione inizierà alle 21.25 su Rai Due e i personaggi verranno introdotti dal giornalista Stefano Nazzi. 🔗 Leggi su Dilei.it