Belpasso Comune Palstic free | assegnato un premio da oltre 35 mila euro

Il Comune di Belpasso si distingue ancora una volta per il suo impegno verso un futuro più sostenibile, ricevendo un premio di oltre 35 mila euro dal Dipartimento regionale delle Autonomie Locali della Regione Siciliana. Questo riconoscimento, assegnato per il programma “Plastic Free” per gli anni 2024 e 2025, sottolinea l’importanza delle iniziative ambientali. Il sindaco Carlo Caputo, esprimendo soddisfazione per...

