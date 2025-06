Bellizzi fiamme alla stazione | treni fermi bus sostitutivi

Un incendio improvviso nei pressi della stazione di Bellizzi ha causato l’interruzione temporanea del traffico ferroviario, generando disagi tra i pendolari. Per garantire la mobilità, è stato attivato un servizio di bus sostitutivi, inclusa una fermata al centro città. La priorità è ripristinare al più presto il normale servizio ferroviario e ridurre le conseguenze di questo imprevisto. Sul posto si stanno già mobilitando le squadre di emergenza per gestire al meglio la situazione.

Intorno alle ore 14 è stato necessario fermare il traffico ferroviario nei pressi della stazione di Bellizzi. A rendere necessario lo stop un incendio. Per venire incontro ai disagi per i passeggeri, è stato subito istituito un servizio un trasporto sostitutivo di bus Italia per Salerno. Lo si può utilizzare anche con fermata al centro. Si conta di ripristinare al più breve il servizio ordinario. Sul posto per spegnere le fiamme i vigili del fuoco.