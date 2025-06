Bellandi visita il Comando Provinciale dei Carabinieri | Custodi della società difensori dei deboli

Un gesto di vicinanza e rispetto che rafforza il legame tra la comunità e le forze dell’ordine. Questa visita pastorale, condotta da Monsignore Andrea Bellandi, rappresenta un momento di confronto e di sostegno reciproco, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e custodi della legge. Un incontro che testimonia come la fede possa essere ponte di solidarietà e speranza in ogni ambito sociale.

Nella mattinata di oggi l’Arcivescovo Metropolita di Salerno Campagna Acerno, Monsignore Andrea Bellandi, si è recato in visita pastorale al Comando Provinciale Carabinieri di Salerno dove è stato ricevuto dal Comandante, Colonnello Filippo Melchiorre, e da una rappresentanza di tutti i militari. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Bellandi visita il Comando Provinciale dei Carabinieri: “Custodi della società, difensori dei deboli”

