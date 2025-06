Belgio da Garcia un messaggio al Napoli | Ecco perché ho tolto De Bruyne

Belgio da Garcia, un messaggio al Napoli: ecco perché ho tolto De Bruyne. Il commissario tecnico dei Diavoli Rossi si è confrontato con i dubbi sul livello di gioco e sulla preparazione fisica, annunciando anche il prossimo acquisto del Napoli. Dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord, le strategie si fanno più chiare, e le decisioni importanti sono alle porte. La sfida tra Nazionali e club si fa sempre più intricata, e il futuro si dipinge ricco di sorprese.

Il commissario tecnico del Belgio ha parlato anche del prossimo acquisto del Napoli dopo il pareggio dei ‘Diavoli Rossi’ contro la Macedonia del Nord. Non sono stati pochi gli interrogativi con cui si è risvegliato oggi il Belgio dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord. Non solo sul livello di gioco, ma anche in merito alla preparazione fisica di diversi calciatori. Tra questi, anche Kevin De Bruyne, che appare essere ormai prossimo a trasferirsi in Serie A, al Napoli. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Napoli-De Bruyne, dal Belgio non hanno dubbi: la situazione - Il Napoli punta con decisione su Kevin De Bruyne, e secondo il giornalista belga Sacha Tavolieri, la trattativa procede senza incertezze.

