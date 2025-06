Beccato in sella allo scooter senza casco e con cinque chili di hashish | arrestato un 24enne a Marsala

Un giovane di 24 anni a Marsala ha attirato l’attenzione dei carabinieri con un comportamento rischioso e illegale: in fuga su uno scooter senza casco, nascondeva ben cinque chili di hashish. La sua corsa sfrenata si è conclusa con un arresto e il sequestro di droga, dimostrando ancora una volta come la criminalità possa nascondersi dietro comportamenti apparentemente insignificanti. Un episodio che evidenzia l’importanza della vigilanza e del rispetto delle leggi per la sicurezza di tutti.

I carabinieri di Trapani hanno arrestato un 24enne di Marsala per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I carabinieri, durante un posto di blocco nei pressi della via Manzoni, hanno intimato l’ALT al motociclo sul quale viaggiava il 24enne senza casco. Il ragazzo, alla vista dei militari, si è dato alla fuga effettuando manovre pericolose per sé e per gli altri utenti della strada nelle. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Beccato in sella allo scooter senza casco e con cinque chili di hashish: arrestato un 24enne a Marsala

