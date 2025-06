Baviera | auto sulla folla feriti i passeggeri

Un episodio sconvolgente scuote la Baviera: un'auto ha investito la folla, ferendo numerosi passanti e coinvolgendo anche i passeggeri dell’auto, tra cui moglie e figlia del conducente. La scena drammatica solleva sospetti di un gesto intenzionale, alimentando le domande sulle motivazioni e sulle circostanze. Un evento che richiama l’attenzione sulla vulnerabilità della sicurezza pubblica e sulla complessità delle indagini in corso.

In Baviera, in Germania, un'auto si è scaraventata sulla folla, tra i feriti anche i passeggeri dell'auto: moglie e figlia del conducente. Non si esclude che possa essere stato un gesto intenzionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Baviera: auto sulla folla, feriti i passeggeri

In questa notizia si parla di: Auto Baviera Folla Feriti

Auto sulla folla in Baviera: ferite anche la moglie e la figlia del conducente - Una tragedia si è consumata a Passau, in Baviera, dove un uomo ha travolto con la sua auto un gruppo di persone, ferendone alcune tra cui la moglie e la figlia del conducente.

Germania, auto sulla folla in Baviera, tra i feriti moglie e figlia del conducente Partecipa alla discussione

Auto sulla folla in Baviera: ferite anche la moglie e la figlia del conducente - Un uomo ha travolto con l’auto un gruppo di persone a Passau, nel Land della Baviera in Germania. Subito dopo è stato fermato dalle forze dell’ordine. Sono almeno cinque le persone ferite: stando a qu ... Da ilfattoquotidiano.it

Auto sulla folla a Passau, in Baviera: ferite moglie e figlia del conducente - Incerto il numero dei feriti, tra i quali vi sarebbero anche la moglie di 35 anni e la figlia di 5 del conducente del veicolo, che è stato fermato. La polizia non esclude che il gesto sia stato ... Scrive tg24.sky.it

Auto su folla in Baviera, ferite moglie e figlia del conducente - Un uomo ha travolto con l'auto un gruppo di persone a Passau, nel Land della Baviera in Germania. Il numero dei feriti è per ora incerto, scrive la Bild online, secondo la quale tra questi ci ... Si legge su ansa.it