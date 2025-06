Baviera auto sulla folla | ci sono feriti

Un grave incidente scuote Passau, in Baviera, dove una Mercedes ha investito diversi passanti vicino alla stazione centrale. L'automobilista, un uomo di 48 anni, è stato immediatamente fermato dalla polizia, ma il dramma coinvolge anche la sua famiglia, con la moglie e la figlia tra i feriti. La comunità si stringe in attesa di aggiornamenti mentre le autorità lavorano per chiarire le cause di questa tragica follia.

Diversi feriti a Passau, in Baviera, dopo che una Mercedes alla guida della quale c’era un 48enne ha investito una folla di persone vicino alla stazione centrale della cittadina. L’uomo è stato fermato dalla polizia. Lo riferisce il giornale locale Passauer Neue Presse (Pnp), aggiungendo che tra i feriti ci sono la moglie e la figlia del conducente, rispettivamente di 38 e 5 anni. Pnp riferisce di 5 ricoverati, mentre la Bild riporta che al momento i soccorritori riferiscono di 3 feriti gravi. Secondo la polizia, potrebbe esserci stata una disputa per l’affidamento dei figli, ma non è ancora chiaro se il conducente abbia investito il gruppo intenzionalmente: “Al momento non si può escludere che l’uomo abbia guidato il veicolo intenzionalmente contro il gruppo di persone”, ha dichiarato la polizia a Passauer Neue Presse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Baviera, auto sulla folla: ci sono feriti

